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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Esenyurt açıklaması: "Nöbete devam kararı aldık"

18.11.2024 20:00
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı. Özel, "Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her 2 günden birinde burada CHP'nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Esenyurt açıklaması: "Nöbete devam kararı aldık"

Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.

Parti tarihlerinde üçüncü kez bir ilçe binasında MYK toplantılarını yaptıklarını belirten Özel, bunun ilkinin Soma'da, diğer ikisinin ise Esenyurt'ta olduğunu söyledi.

Esenyurt'ta demokrasi nöbeti tuttuklarını kaydeden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesine izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir. O yüzden Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız büyük direnişe bundan sonra da Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Özel, demokrasi nöbetinde bulunan partisinin il ve ilçe örgütüne teşekkür ederek, "Demokrasi darbesinin bir tarafı Ahmet Özer'e yapılan darbeyken, diğer tarafı belediye meclis üyelerine yapılan darbedir. Bu çirkin darbe ayrıca Esenyurtluların seçtiği belediye meclis üyelerini binaya sokmayarak, milletin seçtiği meclis üyelerini, yani milletvekillerini binaya sokmayacak bir anayasal suçu, bir kanunsuz emiri verenleri ve ona direnenleri bütün Türkiye gördü." ifadelerini kullandı.

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"SÜREKLİ BİR ELİMİZ VE GÖNLÜMÜZ ESENYURT'TA OLACAK"

Ahmet Özer'in özgür kalıp görevinin başına geçeceği güne kadar, Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri içinden seçilmesi gerektiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da ne CHP, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de diğer belediyelerimiz Esenyurt'u bir dakika yalnız bırakmayacak ve sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacaktır. Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her 2 günden birinde, burada CHP'nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacaktır. Onların olmadığı günlerde ise bugüne kadar büyük bir dayanışma gösteren tüm siyasi partiler ve büyük bir dayanışma gösteren sanatçılarımız, gazeteciler, yazarlarımız o günlerde belediye meclis grubumuz tarafından ağırlanacak."

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Özel, Esenyurt'ta seçimleri yüzde 51 oyla kazandıklarını ancak yapılan son kamuoyu araştırmasında Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilçe halkının yüzde 81'inin itiraz ettiğini dile getirdi.

İlçe meydanında bulunan polis barikatlarının esnafın işine zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini belirten Özel, Özer'in tutuklanmasına yüzlerce sayfadan oluşan ekleriyle birlikte yapılan 40 sayfalık itiraz dilekçesinin de 40 dakikada reddedildiğini, bu sürede itiraz dilekçelerinin okunmasının mümkün olmadığını söyledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Özgür Özel CHP
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