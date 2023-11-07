CHP Genel Başkanı Özgür Özel,'Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı' diyerek paylaştı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı Manisa'daki evinde ziyaret etti. Özel, bu akşam gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu ve Nükhet Tartan'ı meslek örgütünde göreve davet eden kişi olduğunu belirtti.

"YILLAR ÖNCE HER ŞEY ONUN TELEFONU İLE BAŞLADI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı. Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim" açıklamasını yaptı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı Manisa'daki evinde ziyaret etti.

Özel, bu akşam gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı... Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim."

Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı...



Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim. pic.twitter.com/Q1zZJ7OT0f — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Mesleği eczacılık olan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, 3 yıl önce Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Özel, programda özel hayatına dair çok ilginç bilgiler paylaştı. Ticarete gebelik testi satarak atıldığını anlatarak, şöyle devam etmişti: "Bir çanta gebelik testi alarak başladım, 3 yılda 6 bin çeşit ürünü olan bir itriyat depom oldu."

"YIL 99 ECZANEDE FIFA OYNUYORUM"

Daha sonra eczane açtığını anlatan Özel, siyasete ise FIFA futbol oyunu oynarken atılmış: "1999 yılında, bir gün eczanede oturuyorum. FIFA 99 diye bir oyunum var. Acayip de zevkli oynuyorum. Brezilya-Arjantin Dünya Finali, durum 2-2. Ben Ajrantin'i oynatıyorum, 86. dakika. Telefon çaldı. Telefon yerde. Caller ID filan yok yani. Kim aramış diye göremiyorum. Şimdiki gençler bilmiyor yani onu. Tahayyül edemiyor benim kızım. Telefon çaldı! Kapanırsa kimin aradığını bilmiyorsun. Çalıyorsa açacaksın yani. Açayım mı açmayayım mı derken, oyunda pause'a (durdurma tuşu) bastım. Gittim telefonu açtım. O zamanın eczacı odası başkanı Nükhen Abla'ydı arayan. Dedi ki 'Eczacı odasına kadar gelir misin?' 'Nedir?' dedim. 'Seni oda yönetimine almayı düşünüyorum' dedi. Kapattım gittim."

"BİZİM MAÇ HALA 86. DAKİKADA VE 2-2"

Manisa Eczacılar Odası, daha sonra da Türk Eczacılar Birliği yönetimlerinde yer alan Özgür Özel'den, CHP Manisa Belediye Başkan adayının kalp krizi geçirip hayatını yitirmesi nedeniyle genel merkez tarafından aday olması istenir: "Üç saatte karar verip girdim ve o seçimi kaybettim. 2011'de milletvekili oldum. Bugüne kadar geldik ve bizim maç hâlâ 2-2; 86. dakikada kaldı! Çünkü o günden beri bilgisayarda hiç futbol oynayamadım, playstation alamadım. Vaktim olmadı, aklım hâlâ maçta kaldı."

SİYASETİ BIRAKACAĞI YAŞTA CHP LİDERİ OLDU!

CHP'nin çiçeği burnunda başkanı Özgür Özel, üç yıl önceki röportajda çok büyük bir aksilik olmamazsa ve CHP'yi iktidara taşımayı başarmaları halinde 48-49 yaşında siyasetten emekli olmayı hedeflediğini söyleyip, hayalini de şöyle tarif ediyor: "Hayalim 49'u 50 yapmadan, siyaseti tamamlyaıp, insanların 25-50 arasında yaptıklarını 50'den sonra yapmak..." Özgür Özel, bugün 49 yaşında. Ve o 49 yaşında siyasetten emekli olup bitmesine 4 dakika kalan 2-2'lik Brezilya-Arjantin Dünya Kupası finalini bitirmeyi hayal ederken, CHP Genel Başkanı seçilerek, siyasete daha derin şekilde girdi. O meşhur söz bir kez daha ete kemiği büründü: "Hayat siz başka planlar yapmakla meşgulken başınıza gelen şeydir."





