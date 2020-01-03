CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu'dan enflasyon rakamı açıklaması:

İktidarın sebep olduğu ekonomik ortamın sonucunda vatandaşın gelirinin sürekli aşındığını ifade eden Erdoğdu, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." görüşünü paylaştı.

"İktidar, enflasyonla baş edemez halde. Hükümet ekonomide kalıcı tedbirler yerine günlük palyatif çözümlerle idare etmeye kalkınca, enflasyonu düşüremiyor, TÜİK'in ilan ettiği rakamlarla ekonomiyi oyalamaya çalışıyor. Enflasyon 2019 yılında yüzde 11,84 olurken yıllık ortalama enflasyon yüzde 15,18 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,69 artarak yıllıkta yüzde 7,36 olurken yıllık ortalama Yİ-ÜFE de yüzde 17,56 düzeyinde gerçekleşti."

Vatandaşı en çok ilgilendiren gıda-alkolsüz içecek, ulaştırma ve konut gruplarının sırasıyla yüzde 2,93, yüzde 0,57 ve yüzde 0,42 ile en fazla artış kaydeden kalemler olduğuna değinen Erdoğdu, "Yıllık TÜFE yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği açıklandığına göre, emekli maaşlarında yüzde 6,49'luk bir artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,49 oranında zam alma hakkı kazandı. Kısacası memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldı. Gerçek enflasyon rakamları açıklansaydı, ücretliler daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak tarihinde gerçekleştireceği yılın ilk toplantısında hareket alanının kısıtlı olacağını, o nedenle Kurul'dan bir faiz indirimi kararı çıkmayacağını beklediklerini de bildirdi.

