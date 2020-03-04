CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan Aytuğ Atıcı, vaatlerini açıkladı

Vaatlerinde, belde, ilçe ve il başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, genel başkan ve PM üyelerinin doğrudan üyeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Atıcı, seçme ve seçilme hakkına sahip üyenin tanımının da yeniden yapılması gereğine işaret etti.

Kitapçıkta, "Yeni yazacağımız öykü, buram buram demokrasi kokmalı, özgürlük ve eşitlik melodileriyle bezenmeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır." ifadesini kullanan Aytuğ Atıcı, aday olması ve seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

Atıcı'nın, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığıyla yayınladığı kitapçık, "Karar mekanizmalarının tabandan tavana doğru olduğu, CHP ilkeleri ve değerlerinden ödün vermeden, sos­yal demokrasinin evrensel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak günün değişen koşullarına göre yeniliklerin yapıldığı yepyeni bir öyküyü birlikte yazmalıyız." sözleriyle başlıyor.

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday adayı olduğunu duyuran eski CHP Milletvekili Atıcı, vaatlerini bir kitapçıkta topladı.

Üye olmanın temel koşulunun, "Temel Siyaset Eğitimi" almak olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, "Delegelik dahil olmak üzere, partimizin herhangi bir kademesinde görev alabilmek için ise Sosyal Demokrat İdeo­loji Eğitimi almış olmak şart olmalıdır." düşüncesini paylaştı.

"BLOK LİSTE UYGULAMASI KALDIRILMALI"

Aytuğ Atıcı, manifestosunda, parti organlarının seçiminde "blok liste" yönteminin kaldırılmasını, sadece "çarşaf liste" yönteminin kullanılmasını önerdi. Atıcı, genel başkan yardımcılarının da PM tarafından belirlenebileceğini kaydetti.

"Tüm milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi" düşüncesini ortaya koyan Atıcı, genel merkezin en fazla yüzde 5 kontenjan kullanması ve kontenjan adaylarının birinci sıradan aday gösterilmemesi gereğini ifade etti.

Bir kez kontenjan adayı olup milletvekilliği yapanların bir daha hiçbir zaman kontenjan adayı olmaması gerektiğini bildiren Atıcı, belediye başkan aday adayları için tüm üyelerin katıldığı eğilim yoklaması ile ön eleme yönteminin uygu­lanması önerisini getirdi.