CHP Genel Merkez heyeti Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Türkiye'nin her sorununun CHP Genel Başkanı'nın uyuyamayacağı bir sorun olduğunu bilin. Sizin çözülemeyen her sorununuz bizim başımızın ağrısıdır." dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları başkanlarından kentin sorunlarını dinledi.

Ağalar Konağı'nda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kentin sorunlarını hem Türkiye hem de parlamento gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir merkez, Boztepe ve Akpınar belediyelerini CHP'nin kazandığını anlatan Kaya, buraların belediyelerle ilgili sorunlarını yerel bazda çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını vurguladı.

Kaya, "Akpınar, Boztepe ve Kırşehir merkezde belediye sınırları içinde artık biz iktidarız. Duyduğunuz sıkıntıları, şikayetleri mutlaka iletin. 'Genel iktidarda değiliz, dolayısıyla bu sorunları daha sonra çözeriz' demeyeceğiz. Belediyelerdeki her sorunu bizim çözmemiz gerek." dedi.