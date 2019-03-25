Pankreas hastası oğlunun tedavisi için partisi CHP'den yardım görmediğini iddia eden kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

"Ben de oğlum için adalet istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu" yazılı pankartla CHP Genel Merkezi önüne gelen Ahmet Sönmezer, burada yaptığı açıklamada, pankreas hastası oğlunun tedavisini yaptıramadığı için Adana'dan Ankara'ya yürüdüğünü kaydetti.

Sönmezer, CHP'li olduğunu ve bir süre partinin Adana teşkilatında çalıştığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Doktorlar, vatani görevini yaparken rahatsızlanan oğlumun tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiğini söyledi. Adana'da CHP'nin iki milletvekili ve belediye başkanı ile muhatap oldum. Çukurova Belediyesi tarafından yardım sözü verilmesine rağmen ilgi ve alaka göremedim. CHP Genel Merkezi'nde de ilgi ve alaka gösterilmedi. Ben parti üyesiyim. Bazen söylüyorlar 'AK Parti'ye niye gitmiyorsun?' diye. Mensubu olduğum parti yardım etmiyorsa o zaman benim burada ne işim var?"

Sönmezer'in açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuruda bulunduğu öğrenildi.

