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"CHP Genel Merkezine yürüyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "(Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalar) Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz" - "Şu anda yaklaşık 64 tane belediyede sendikamıza yönelik diğer Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza yönelik büyük bir operasyon yapılıyor" - "Hak İş'e bağlı sendikalarımızdan bugün itibarıyla toplam 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz." dedi.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 24 Nisan'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da eylem yapan işçilere destek vermek amacıyla Bolu'ya gelerek eylem çadırını ziyaret etti.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, kendilerinin işçilere destek vermek amacıyla herhangi bir taşkınlık yapmadan ve sorun çıkarmadan sadece işten çıkartılmaya karşı bir tepki olarak burada olduklarını belirterek, "Sayın belediye başkanı ile defalarca arkadaşlarımız görüştüler. Kendilerinden talebimiz seçim öncesindeki vaatlerinin arkasında durmasıdır. Noterden taahhütlerinin arkasında durmasıdır. Emekçilerin, işçilerin ekmeği ile aşı ile oynamadan Bolu'ya hizmet etmesidir. Bolu halkının verdiği karara saygılıyız. Halkın iradesini asla tartışmıyoruz. Biz Bolu halkının iradesiyle belediye başkanı seçilen başkanın tavrına, üslubuna ve yöntemine itiraz ediyoruz. O nedenle bu itirazımızı bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Mart 2019 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve projelerini açıklarken söylediği sözleri anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri söylemişti: 'Sakın ha AK Parti'li belediye başkanı döneminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle aşıyla uğraşmayacaksınız. Onlar hangi partinin mensubu olursa olsun onlarla birlikte çalışacaksınız.' diye belediye başkanlarına talimat vermişti. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. O söylediklerinizin arkasında mısınız? Yoksa bu bir seçim propagandası mıydı? Eğer o sözünüzün arkasındaysanız Bolu Belediyesinde 97 arkadaşımızın sırf AK Parti döneminde işe girdiği için işten çıkarılmasına neden sessiz kalıyorsunuz. Niye bu arkadaşlarımız 31 gündür aşsız, işsiz ve evlerine ekmek götüremeyecek şekilde mağdur edildi. Siz niçin bunları duymuyorsunuz. Duyuyorsanız niçin cevap vermiyorsunuz."

- "64 belediyede üyelerimize karşı büyük bir operasyon yapılıyor"

Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin arkasından durmasını ve gereğini yapmasını istediklerinin altını çizen Arslan, sadece burada değil, Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesinde de 57 kişinin işten çıkartıldığını, hemen akabinde 25 kişinin yeni işe alındığını anlattı.

"Şu anda yaklaşık 64 tane belediyede sendikamıza yönelik diğer hak işe bağlı sendikalarımıza yönelik büyük bir operasyon yapılıyor." diyen Arslan, işten çıkartılanların işe dönmesi konusunda kararlılıklarını devam ettireceklerini vurguladı.

Arslan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçim öncesinde söylediği bazı sözleri de yineleyerek, "Anladığımız kadarıyla onların yan yana durdukları teröristler ve terör örgütlerinin yandaşları. Niye bunu söylüyorum. Başta Mardin olmak üzere pek çok belediyede ne yazık ki üyelerimiz yine baskıyla tahditle istifa ettiriliyor. Bazıları da işten çıkartılıyor. Bunların şehit çocuğunun bile işte çalışmasına tahammülleri kalmadı." dedi.

-"12 bin 900 işçi sendikamızdan istifa ettirilmiştir"

Hak-İş üyesi olan işçilere yönelik baskılara da değinen Arslan, "Hak işe bağlı sendikalarımızdan bugün itibarıyla toplam 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir. Bu baskılar devam etmektedir. İşin en ilginç tarafı henüz toplu sözleşmelerimiz, müzakereleri devam ederken toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bunlar yapılıyor. Bir yönü ile de işçiler maalesef toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP'li ve HDP'li belediyeler." ifadelerini kullandı.

Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP yetkililerine seçim öncesinde söyledikleri sözlerin arkalarında durması tavsiyesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşü hatırlatan Arslan, "Günlerce devam etmişti. 'Adalet istiyoruz.' diye. Biz de Bolu Belediyesinde adalet istemek, arkadaşlarımızın haklarının verilmesini ve bu hakları ile beraber işe dönmelerini sağlamak amacıyla gerekirse planladık. İnşallah bu süreci Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz." diye konuştu.

Bazı belediye başkanlarının özellikle Hak-İş'e bağlı sendikalarla çalışmak istemediğini ve bunu açıkça ifade ettiklerini anlatan Arslan, "Özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere Kırşehir Belediye Başkanı gibi belediye başkanları açıkça üyelerimizi tehdit ederek 'Ben bu sendika ile çalışmayacağım. Şu sendika ile çalışacağım. Herkes o sendikaya gitsin. Daha fazla zam vereceğim.' diye yasaları ihlal etmekte. Yasalara karşı açıkça suç işlemekteler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bolu belediyesi Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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