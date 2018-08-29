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CHP Genel Müdürü Karakoç'un acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Emekli emniyet müdürü Coşkun Karakoç'un cenazesi, CHP'li yöneticilerin de katıldığı törenin ardından toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç'un babası emekli emniyet müdürü Coşkun Karakoç'un cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Coşkun Karakoç (80) için Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karakoç'un yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve genel merkez çalışanları katıldı.

Karakoç'un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

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Cenaze Töreni CHP CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç

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