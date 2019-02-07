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CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi Twitter’dan yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

Akif Hamzaçebi’nin açıklaması şöyle:

“12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”


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