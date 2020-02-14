CHP, Gezi Parkı davasına kalabalık bir şekilde katılacak

Gökçen, yazılı açıklamasında, Gezi Parkı davasında, aslında ağaçlar için özgürlüğü için sokaklara çıkıp, protesto hakkını kullanan tüm vatandaşların yargılandığını ileri sürdü.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilenlerin suç işlediğine dair tek bir delil bulunmadığını iddia eden Gökçen, "Savcı, kendi siyasi görüşlerini ve kanaatlerini yazmış. Gezi davası tam bir fiyasko. Şiddetsiz eylem üzerine tartışmak, toplantı düzenlemek, legal dernek yöneticilerinin birbirini telefonla araması ve ortak siyasi tavır için çalışmak diye suç mu olur?" ifadesini kullandı.

Gökçen ayrıca, 18 Şubat'ta Silivri'de görülecek Gezi Parkı davasına CHP’nin kalabalık bir şekilde katılacağını kaydetti.

