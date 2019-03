"CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz"

Oktay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafının ayrı güzel, her yöresinin adeta cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

- "Gizli kapaklı hiçbir şeyin konuşulmadığı bir ittifak"

Oktay, Türkiye'nin 17 yılda en zorlu süreçlerden Allah'ın izni ve vatandaşların desteğiyle daha da güçlenerek çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin tüm şehirleriyle kalkınma mücadelesini vermeye devam ettiklerini söyleyen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi çok daha güçlü gidiyoruz, Cumhur İttifakı ile gidiyoruz çünkü. Sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Gizli kapaklı hiçbir şeyin konuşulmadığı, her şeyin sizlerin önünde konuşulduğu, sadece ve sadece memleketini, sizleri seven insanların, liderlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak. Diğerinin ne olduğunu anlatmaya bile gerek yok zaten. Böyle bir ittifakla zaten biz, 'Pazara kadar değil, mezara kadar' dedik. 1 Nisan'dan sonra bu ittifakın ülkenin hizmetlerine nasıl daha güçlü yansıyacağını göreceğiz inşallah. Çıktığımız bu yolda şehirlerimizi istikrarlı yatırımlarla ihya etmek her zaman önceliğimiz oldu. Merkezde çalıştık ama bir ülkenin gelişmişliği, kalkınması, sadece merkezden çalışmayla mümkün değil. Israrla 'yerelden' diyoruz, onun için merkezde bizler, yerelde de yerel yönetimler, belediyelerle el ele güç birliği yapacağız. Bursa'yı çok daha ilerilere taşıyacağız inşallah. Biz öyle hizmetin, projenin, yatırımın sadece vaadini verenlerden değiliz. Söz verdik mi, konuştuk mu yaparız. Buna da Bursalılar şahittir, tüm Türkiye'nin şahit olduğu gibi. Bugün burada konuşulan her neyse, bugüne kadar ve 31 Mart'a kadar konuşulan veya vadedilen her neyse, bu bizim sözümüzdür, yapılacaktır."