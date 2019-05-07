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CHP: Görevlendirilmeyen kişilerin sözleri kendilerini bağlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı'nca yapılan açıklamada, ''CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözleri sadece kendilerini bağlar.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı'nca yapılan açıklamada, ''CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözleri sadece kendilerini bağlar. Bu kişiler CHP adına konuşamazlar, sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar'' denildi.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, parti adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticilerinin belli olduğu belirtildi. CHP Genel Merkezi'nce görevlendirilmeyen kişilerin sözlerinin sadece kendilerini bağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kişiler CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar. Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan bilgi ve onay almaları medya yönergemiz gereğince zorunludur. Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması sağlıklı iletişim açısından olmazsa olmazımızdır."

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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