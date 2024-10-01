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CHP grubunda 'Erdoğan' çatlağı! Özel'in talimatına rağmen bazıları katılmadı, bazıları ayağa kalkmadı

01.10.2024 16:05
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başladı. 28. dönem 3. yasama yılının açılışına CHP'nin aldığı karar damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde CHP grubu ayağa kalkarken, bazı vekillerin ise alınan karara uymadığı görüldü.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na 2 ay aradan sonra bugün başladı. Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar katıldı.

CHP'DEN 'AYAĞA KALKMA' KARARI

Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj gönderdi.

BAZI CHP'LİLER OTURUMA KATILMADI

Erdoğan'ı ayakta karşılamak istemeyen bazı CHP milletvekilleri Genel Kurul oturumuna katılmadı.

İLK KALKAN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında ayağa ilk CHP'li isim Özgür Özel oldu.

Özel’in ayağa kalkmasının ardından CHP milletvekilleri de ayağa kalktı.

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3 İSİM AYAĞA KALKMADI

Uğur Bayraktutan, Okan Konuralp, Engin Altay Erdoğan’ın girişinde ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri oldu.

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DEM AYAĞA KALKMADI, TİP KATILMADI

Meclis'te tek ayağa kalkmayan parti DEM olurken, TİP ise oturuma katılmadı.

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Açılış oturumuna katılmayacağını açıklayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP tbmm
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