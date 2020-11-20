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CHP Grup Başkan Vekili Altay’ın o sözlerine suç duyurusu

20.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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CHP Grup Başkan Vekili Altay’ın o sözlerine suç duyurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), “Selahattin Demirtaş’ı biz, terörist olarak görmüyoruz” ifadelerini kullanan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında suç duyurusu yaptı.CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenlemişti.

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), “Selahattin Demirtaş’ı biz, terörist olarak görmüyoruz” ifadelerini kullanan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında suç duyurusu yaptı.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenlemişti. Altay, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir" açıklamasını sorması üzerine, “Abdullah Öcalan’dan medet uman bir siyasetçiden alacağımız terör dersi, milliyetçilik dersi olamaz. Selahattin Demirtaş’ı biz, terörist olarak görmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir merkezli TAYDER suç duyurusu yaptı
“Selahattin Demirtaş’ı biz, terörist olarak görmüyoruz” şeklinde bir ifade kullanan Engin Altay için İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile sivil mücadele platformu olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Araştırmacı ve yazar Gömük, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın halen cezaevinde bulunduğunu hatırlatarak, “Söz konusu şahsın, terör örgütü propagandası suçunu işlediği sabit olan hükümlü Selahattin Demirtaş’a ilişkin kamuoyu önünde söylemiş olduğu bu ifadelerle devletimizin teröre karşı verdiği mücadeleyi de zaafiyete uğratabilecek tehlikede ve aynı zamanda da yargının bağımsızlığını olumsuz yönde sorgulama amacını taşımaktadır. Böyle açıklamanın hiçbir tutarlı yanı bulunmadığı gibi toplumun bu husustaki verilen topyekûn mücadelesindeki hassasiyetlerini göz ardı etmiştir” dedi.
Gömük, şöyle devam etti:
“Şehitlerin ve gazilerin ruhun inciten bu şahsın terör ile mücadelenin akamete uğramadığını göstermek adına gerekli tahkikatın yapılacağı ve şahsın tecziyesine karar verileceğine inancımız tamdır.”

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