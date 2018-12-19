CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışmadaki fotoğrafları tek tek inceleyen Altay, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman İtfaiyeci" başlıklı fotoğrafını seçti.

Altay, bir itfaiye erinin, Fatih'te altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangından bir bebeği uzaklaştırdığı bu fotoğrafta, yardımlaşma, kusursuz görev yapma anlayışı, çocuk sevgisi, vicdan, koruma ve kollama güdüsü olduğunu söyledi.

Altay, yaşam kategorisinde, Yahya Sezgin'in, Muş'un Hasköy ilçesinde projeleri onaylanan üç çiftçiye 29 bal üretimi ile 3 arı sütü ünitesi desteğinin verilmesini görüntülediği fotoğrafı, "Burada doğa, cesaret var. Arıdan insanlar korkak ama sevgiyle yaklaşırsan, sevgi, korkuyu, tehlikeyi yok eder." diyerek tercih etti.

Spor kategorisinde Burak Akbulut, "Karetenin sultanları" isimli fotoğrafı seçen Altay, fotoğrafta yarışmanın kurallarını aynı zamanda özgüveni gördüğünü kaydetti.

