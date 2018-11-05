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CHP Grup Başkanvekili Altay ABD heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Altay ABD heyetini kabul etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Aaron Palmer'i kabul etti.

Altay'ın, Palmer ve beraberindeki heyeti kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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Engin Altay

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