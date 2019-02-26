CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK'nın alçak, hain, eli kanlı bir terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Devlet bununla amansız, katı, etkin bir şekilde mücadele etmelidir. Ama Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bunun da çözülmesi gerekir demeliyiz." dedi.

Bartın'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Altay, İYİ Parti ile Millet İttifak'ını kurduklarını anımsattı.

İnsanların aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, aynı kaderi paylaştığını belirten Altay, "Hiç şüphesiz siyasi olarak görüş ve düşünce farklılıklarımız olur. Bunlar geçicidir, asıl olan milletin ta kendisidir. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan birisi 'illet' diğeri de 'zillet' diyor bize. Laf bize değil, laf bütün Bartın'adır. Millete zillet ve illet diyen bir zihniyetin milletle arasında sorun vardır. Bu sorunu çözmenin yolu da 31 Mart. Millete hakaret edilememesi gerektiğini sandıkta vereceğiniz bir cevapla onlara göstereceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin PKK ile etkin şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Altay, şöyle devam etti: