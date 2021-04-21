HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin açıklama

21.04.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin açıklama

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, KRT Televizyonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, Atatürk'ün eseri Nutuk'u yasaklaması üzerine, merhum Adnan Menderes'in, Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattığını ve orada bir temenni paylaştığını belirtti.

RTÜK'ten, CHP'li Altay'ın 'Menderes benzetmesi' yaptığı yayına incelemeRTÜK'ten, CHP'li Altay'ın 'Menderes benzetmesi' yaptığı yayına inceleme

Sonrasında gece yarısı "trol saldırısı başlatıldığını", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözlerini çarpıttığını savunan Altay, Erdoğan'ın "...benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor." dediğini belirtti.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını bildiren Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu ancak bunun tutmayacağını söyledi.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Otomobilde kanlı infaz! Otomobilde kanlı infaz!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.