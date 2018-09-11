CHP Grup Başkanvekili Altay'ın kabulü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Avrupa Komisyonu Dış ilişkiler Ortadoğu Direktörü Robert Krengel'i kabul etti.
CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'ndaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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