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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 18:33 | Son Güncelleme

"Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, davet eden alçak namert, şerefsizdir. Ancak hak, hukuk ve adalet için en demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize ve kriminalize edenler de namerttir, alçaktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, davet eden alçak namert, şerefsizdir. Ancak hak, hukuk ve adalet için en demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize edenler de namerttir, alçaktır." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Teröristlerle el ele kol kola gezme." ifadelerini anımsattı.

Erdoğan için "Bu zatın konusu artık siyasetin değil, psikiyatristin konusudur. Mitomani ve Koprolali tedavisi görmesi lazım. Tedavi görmediği için hastalığı depreşmiş." iddiasında bulunan Altay, "Erdoğan'ı sokak korkusu, sokak paranoyası, sokak sendromu sarmış. Gezi ve Kılıçdaroğlu kabusu ile ruh sağlığı bozulmuş. Siyasetin dilini kirletmek sıradan günlük ve olmazsa olmazı olmuş. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan ve ötekileştirmeden medet alan Erdoğan, 31 Martta hiç şüphesiz milletten de gerekli dersi alacaktır." diye konuştu.

Altay, vatandaşların sokağa davet edilmesinin, devlete baş kaldırma olarak görülemeyeceğini, bu yaklaşımın demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iç barışına sağlayacağı bir katkısı kalmadığını savundu.

"HDP'lilerin, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan için 'sayın' demeye çekinirken, Erdoğan'ın Öcalan'a 'sayın' diye hitap ettiğini" ileri süren Altay, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinde işine geldi mi her türlü terör örgütü ile en mahrem ilişkileri kuran siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın, konjonktürel olarak DAEŞ, FETÖ ve PKK ile mahrem ilişkileri hep olmuştur. Teröristlerle düşüp kalkan birini arıyorsa kendine bakacak. Türkiye'yi tehdit eden üç büyük terör örgütü ile de şu veya bu şekilde geçmişte ilişkisi olan tek siyasetçi Erdoğan'dır. Habur, Oslo, İmralı, Kandil ve Dolmabahçe dahil PKK ile beş ayrı noktada direkt teması olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır."

- "Sokaktan diktatörler korkar"

Sokak eylemlerinin demokrasi ve özgürlük olduğunu belirten Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hain 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür. O'nu FETÖ'cülere karşı kurtaran sokaktır. Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, davet eden alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Ancak hak hukuk adalet için en demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize ve kriminalize edenler de namerttir. Sokak haktır, hürriyettir. Sokaktan diktatörler korkar. Demokrasilerin çalıştığı ülkelerde yöneticiler hiç sokaktan korkar mı? Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ama demokrasiyi protesto ve tepki rejimi olarak değil de kendile biat, itaat ve ibadet olarak algılayan bir lider ülkeyi yönetiyorsa o lider ve etrafının sokaktan korkması normaldir."

Engin Altay, zamlara karşı da insanların taleplerini sokakta kullanması kadar doğal bir şey olamayacağını ifade ederek, "Sokakları terörize etmekten bazen terör örgütleri sorumlu olduğu gibi bazen de istihbarat örgütleri sorumludur. Yıkmak, kırmak dökmek meşru değildir. Devletin güvenlik kuvvetleri bu noktada elbette gereğini yaparlar. Ama 'hak, adalet ve ekmek' diyen insanlara devletin güvenlik kuvvetleri sadece o sokağı en elverişli şekilde kullanmak için yardımcı olmak zorundalar." diye konuştu.

- "Gezi çevre hakkı hassasiyeti ile başladı"

Gezi olaylarının masum bir çevre hakkı olarak görülmesi gerektiğini savunan Altay, "Sandıkta yapacaklarımız var, sokakta yapacaklarımız var. Gezi doğa ve çevre hassasiyeti ile başlayan çok iyi niyetli doğa hakkı koruma girişimi iken senin emniyete, adliyeye, orduya çöreklendirdiğin FETÖ teröristleri yangın yerine döndürdü." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'una iki farklı terör örgütü tarafından suikast girişimi yapıldığına dikkati çeken Altay, şunları söyledi:

"Terör ile kol kola olan bir insana iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Türkiye'de yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunulan bir tek genel başkan vardır, o a Kılıçdaroğlu'dur. Artvin'de PKK terör örgütü tarafından, adalet yürüyüşünde Kocaeli'de IŞİD terör örgütü tarafından suikast girişim planlandı. Kimlerin terör örgütleri ile kol kola gezdiği burdan çıkarılabilir. Bu gerilim kutuplaşma ve kamplaşma politikası sana bir şey sağlamaz. O çok güvendiğin yüzde 50'nin yarısı da senin öfken ve üslubundan rahatsız."

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