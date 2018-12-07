CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"Uyardık, çağırdık. Bütün uyarılarımızı kaale almadı. 249 insanımız bu darbede şehit düştü. Türkiye'nin itibarı yerle bir oldu." diyen Özkoç, MİT Başkanı Fidan'ın TBMM'yi, milletvekillerini muhatap almadığını iddia etti.

Olaylara ilişkin bilgi alınması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın defalarca çağrıldığını ancak gelmediğini anlatan Özkoç, FETÖ'nün darbe girişiminin ayak seslerinin çıktığı günlerde TBMM Grubu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu gidişat doğru değil. MİT Müsteşarı gelip bilgi vermeli." dediğini, Fidan'ın yine de Meclis'e gelip bilgi vermediğini ifade etti.

Fidan'ın dün Amerikan Kongresi'nde olduğunu aktaran Özkoç, şöyle konuştu:

"TBMM'yi hiçe sayan, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu hiçe sayan, TBMM'nin muhalefet parti liderlerini hiçe sayan namuhterem, Amerikan senatosunda selam verdi. Önünü ilikledi bilgi ve hesap verdi. Onun üstleri Amerika'ydı, onun için Amerikan Senatosu'ndaydı. Onun muhatabı, milletinin seçtiği milletvekilleri değil, Amerika'nın seçtiği senatörlerdi, onun için onların karşısında bilgi verdi, hesap verdi. TBMM ve Türk milleti, hiçbir zaman bu namuhteremin muhatabı olmadı. Şimdi onun için TBMM'den bir kere daha sesleniyoruz. Milletimizi hiçe sayan, milletvekillerimize hesap vermeye tenezzül etmeyen, Türkiye'nin, darbeyi Tayyip Erdoğan'ın eniştesinden öğrenmesini sağlayan, milletinin adamı olmaktan çıkıp, Amerika'nın adamı haline gelen bu zat, derhal gitmelidir. Sadece kendisi mi? Hayır. Kendisine bu izni veren, bu yolu açanlarla birlikte gitmelidir."

Özkoç, bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşüp görüşmediğine ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti.

Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin CHP Parti Meclis'inde görüşme olup olmadığı sorusuna da Özkoç, "Hayır, gündeme gelmedi." yanıtını verdi.

Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz." ifadesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Bilmiyoruz. Açık söylerse biz de bilmiş oluruz." dedi.

