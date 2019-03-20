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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

"Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz." dedi.

CHP'li bazı milletvekilleri ve İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'ne gelen Özkoç, burada toplanan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sakarya'da gerçekleştirdiği mitingde Tank Palet Fabrikasıyla ilgili açıklamalarına değinen Özkoç, "Sen bu ülkenin Başkomutanısın, en tepesindeki kişisin, Genelkurmay sana bağlı, ordular sana bağlı, şimdi sana soruyorum. Önemli olan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti değil, önemli olan vatan, millet, Sakarya, Sayın Cumhurbaşkanım. Türk Ordusu'nun subayı, mühendisi, çalışanı, işçisi, 'And olsun Altay tankı gibi 50 tane daha tank yaparız' diyor." ifadelerini kullandı.

Fabrikayla ilgili kararın yerinde olmadığını savunan Özkoç, "Beraber olalım Allah aşkına, derdim parti değil, derdim daha çok oy almak değil, derdim vatan. Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz." dedi.

Özkoç, Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan karardan vazgeçilmesi gerektiğini, karara karşı çıkmak için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Sakarya'nın sesini Ankara'ya duyuracağız. İmzanızı atın öyle ayrılın." şeklinde konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sakarya Sakarya Tank Palet Fabrikası

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