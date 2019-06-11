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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

"(Askeralma Kanunu Teklifi) Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve MGK'nın onay şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Düzenlemedeki madde bu şekilde değiştirilirse bizim bir itirazımız olmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifine ilişkin, "Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ve MGK'nın onay şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Düzenlemedeki madde bu şekilde değiştirilirse bizim bir itirazımız olmayacak." dedi.

Özkoç, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin bir soru üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve askeri yetkililerle görüşerek çekincelerini ilettiklerini söyledi.

Yeni düzenlemenin en önemli maddelerinden birinin 45. madde olduğuna işaret eden Özkoç, "Bu madde 1970'li ve 1984 yıllarında olan bir madde ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra bu madde güvencesiz kalmıştır, altı boşaltılmıştır. Bu madde Cumhurbaşkanına, 20 yaşın üstündeki, istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor. Eski düzenlemede Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı şartı vardı ancak yeni teklifte Genelkurmay Başkanlığının teklifi ortadan kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu zaten olmadığından doğal olarak bu şartta da ortadan kalkmış oluyor." diye konuştu.

Bu maddeye şerh koyduklarını dile getiren Özkoç, "Eğer Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve MGK'nin onayı şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Eğer düzenlemedeki maddeyi bu şekilde değiştirirse bizim bir itirazımız olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, bedelli askerlik konusunda rakamların telaffuz edilmesinin askerlik onuru açısından sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, yeni düzenleme ile bedelli askerliğin sistem içine yerleştirildiğini, bu konuda da çekincelerini ilettiklerini vurguladı.

Engin Özkoç, erken terhise bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlara da işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu anda 250 bin olması gereken kadro yüzde 70 civarında. Türk Silahlı Kuvvetleri halen tam kadro ile çalışamazken bu yasanın çıkması durumunda kadro yüzde 30'a inmiş olacak. Yani erken terhislerden sonra askerdeki yükümlülerin sayısı yüzde 30'a inecek. Ortadoğu gibi sıkıntılı bir coğrafyada, ABD ve Rusya ile silah konusunda sıkıntı yaşadığımız bu dönemde ordumuzun sayısının azaltılmasının ne tür sonuçlar doğurabileceğine ilişkin çekincelerimiz var. Bu çekincelerimizi söyledik."

Bedelli askerlik konusunda parası olanın askerliği yapmaması ve sadece belirli bir kesimin bundan yararlanmasının söz konusu olmayacağını aktaran Özkoç, gelir durumuna göre bir kademelendirmenin yapılmasını önerdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklamalarına ilişkin bir soruya Özkoç, "Her şeyden önce siyasetçilerin samimi ve dürüst olması gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bir oy fazla almak için söylediği sözler manidardır. Bu açıklamalar, kendilerinin ne kadar samimi ve dürüst olduklarını gösteriyor. Yeri geldiği zaman 'Kürdistan' yeri geldiği zaman 'Sayın Öcalan' diyen, yeri geldiği zaman da hakaret eden ve tarafının ne olduğu belli olmayan bir anlayış söz konusu." yanıtını verdi.

Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamalarını da samimi görmediklerini vurguladı.

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