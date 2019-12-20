CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Sancak'a suçlama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisinin de katılacağı tank paleti fabrikasının konuşulacağı programdan iş adamı Ethem Sancak'ın "kaçtığını" iddia ederek, "Gerçekler karşısında mert dayanır, namert kaçar. Tank paleti bir ihanettir." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tank paleti fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalında "tank paleti ihanetinin sac ayaklarından biri olduğunu" iddia ettiği Ethem Sancak ile 4 gazetecinin program yaptığını ifade eden Özkoç, fabrikayla ilgili gerçekleri gizleyen, çarpıtan beyanların Sancak tarafından büyük bir pişkinlikle kullanıldığını savundu.

Özkoç, gerçekleri ifade edebilmek için programa zor da olsa katılabildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekler karşısında afallayan Sancak, oradan bana, 'Gel televizyonlarda bunu tartışalım' diye çağrı yaptı. Bunun üzerine program yapımcısı beni arayarak, önümüzdeki pazartesi günü Sancak, Sayın Doğu Perinçek ve İYİ Parti'den bir genel başkan yardımcısının katılacağı bir programa katılıp katılmayacağımı sordu. Katılacağımı söylediğim. Ancak program sunucusu beni tekrar aradı, 'Sancak, AKP ve MHP katılmadığı için programa katılamıyor, gelemeyecek. O yüzden de programı iptal ettik.' dedi.