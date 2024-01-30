CHP'li Gökhan Günaydın'ın sözleri sonrası Barış Pehlivan'ın tepkisi gündem oldu! 'Çok büyük haksızlık' diyerek elini masaya vurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Şule Aydın, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın 'Kayda Geçsin' programının konuğudu. Konu ise Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesiydi... Gökhan Günaydın,"CHP bu krizde ne yaptı sizce bir gazeteci olarak sizin saptamanız ne?" diyerek Şule Aydın'a soru yöneltti.

Şule Aydın'ın yanıtı ise "Sokağa çıkamadı" oldu. "Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki" diye sözlerini devam ettirdi.

"CHP'YE LAF ETMENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ"

Günaydın ise 'Yaptığını konuşmamak mı gerekiyor?' dedi. Aydın ise 'Elbette yaptıklarını konuşalım ama derken Günaydın ise 'CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği diye bir şey var' ifadelerini kullandı.

Elini masaya vurarak tepki gösteren gazeteci Barış Pehlivan ise "Bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın yaptıklarını söylüyor, bedel ödedi buradaki herkes siz bu insanlara 'CHP'ye laf etmenin kolaycılığı' gibi bir ithamda bulunamazsınız, çok ayıp" dedi.





