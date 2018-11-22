CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhur İttifakı'nın, İstanbul'da, Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar." dedi.

Özel, TBMM'de gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini ifade eden Özel, 31 Mart'ta, yerel seçimlerdeki üstünlüğün kaybedileceğinin, belediye sayısının şu andakinin yarısına kadar ancak denk geleceğinin bilindiğini, bundan dolayı panik yaşandığını savundu.

-"Zoraki barışma çayı"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın ne İstanbul'da ne Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bu yüzden dün tekrar zoraki barışma çayı içildi, birbirlerine söylenen sözler yutuldu, geçen ay eskiden, olduğu gibi tükürdükleri suratları tekrar öptüler.

Bir anda baktık ki zoraki ittifak çalışması var. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar. Ayrı ayrı olsalar MHP bir tane belediye alamaz, AKP de elindeki belediyelerin üçte birini bile alamaz. 15-20 gün önce iki partinin, 'ayrı ayrı aday çıkarıyoruz' deyip, mutluluktan havalara uçan, bütün üyeleri, buradaki yöneticileri biliyorlar. Bizim görüp keyfimizi yerine getiren, yüzümüzü gülden anketler AK Parti ile MHP'yi bir kez daha birbirine mecbur etmiştir. Bu ittifak görüşmelerinin, çalışmalarının, bu ittifaka muhtaçlığın ana ekseni budur. Cumhuriyeti, Atatürk'ü, ülkeyi seven herkesle beraberiz. Yerel seçimlerde karşımızda korku ittifakı, titreyen, tek başına bir şey olamayanlara karşı yanımızda kim olursa, kimseye neden buradasın demiyoruz. Herkesin oyuna, bu coğrafyadaki belediyelerin tamamına talibiz."