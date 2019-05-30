CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu paketini açıklamasını, "Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri." diye değerlendirdi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, parlamenter demokrasinin olduğu her yerde parlamentoyu işletme sorumluluğunun iktidar partisinde bulunduğunu söyledi.

Son günlerde içlerindeki birtakım karışıklıklardan, tartışmalardan dolayı 291 milletvekilinden 200'ünü Meclis Genel Kurul Salonu'na sokamayan iktidar partisiyle karşı karşıya olduklarını savunan Özel, yasama faaliyetinin yapılamadığını iddia etti. Özel, görevlerinin denetlemek olduğunu, bunu yaptıklarında ise "Yoklama, karar yeter sayısı istiyorsunuz." diye tepki gösterildiğini belirtti.

Özel, "Erdoğan anayasasının" çöktüğünü, Meclis'in işlevsiz olduğunu, 20 bin liraya yakın maaş alan milletvekillerinin lütfedip Genel Kurul Salonuna girmediğini ileri sürdü. Özel, "İradelerini vermişler saraya. Bir odasında adaletle ilgili çalışma, öbür odalarında da bakanlar başka kanunun pazarlığını yapıyorlar. Etkisiz, yetkisiz, milletten güç almayan kişilere bunun yaptırılması kabul edilebilir değil." dedi.