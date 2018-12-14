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CHP Grup Başkanvekili Özel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Fotoğraflar, kalite ve yakalanan enstantaneler açısından birbirinden güzel. Tercihte bulunmak zor. İnsan, Anadolu Ajansı'nın bütün foto muhabirlerine oy kullanmak istiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışmadaki fotoğrafları inceleyen Özel, fotoğrafların, kalite ve yakalanan enstantaneler açısından birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Tercihte bulunmanın zor olduğunu anlatan Özel, "İnsan, Anadolu Ajansı'nın bütün foto muhabirlerine oy kullanmak istiyor." dedi.

Özel, daha sonra haber kategorisinde, bir itfaiye erinin, Fatih'te çıkan bir yangından bir bebeği uzaklaştırırken Elif Öztürk'ün çektiği, "Kahraman İtfaiyeci" başlıklı fotoğrafı seçti.

İtfaiyecilik mesleğinin çok zor, riskli bir meslek olduğunu, Türkiye'de itfaiyecilerin haklarını alamadığını belirten Özel, "Ben hep ABD'de itfaiyecilere duyulan saygının, Türkiye'de neden duyulmadığına şaşırmışımdır. Bizimkiler çok daha zor şartlarda ve az maaş alarak geçiniyorlar. İtfaiyecinin kurtardığı bebeğin yüzünde hem büyük bir korku hem ona sarılması hem de geride kalanlarla ilgili bir endişe yansımış. Bu nedenle çok dikkatimi çekti." diye konuştu.

Özel, yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafını tercih etti.

Spor kategorisinde, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" başlıklı fotoğrafını beğenen Özel, fotoğraftaki kediyi, yıllar önce evlerinde beslediği kedileri Nesli'ye benzettiğini anlattı.

Muhabirlerle, foto muhabirlerinin çok zor bir iş yaptığını vurgulayan Özel, "Bugün facia ve üzüntüyü çağrıştıran fotoğraflar vardı; yangın, göçük, Gazze'deki insanlık dramı... İnşallah seneye daha mutlu günlerin fotoğrafları daha çok olur." temennisinde bulundu.

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Anadolu Ajansı Özgür Özel Yılın Fotoğrafları

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