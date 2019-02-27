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CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

Özel: - "Diyorlar ki; 31 Mart beka seçimidir. Yani varlık yokluk seçimidir. Yani 'bizi seçmezseniz mahvoldunuz' diye korkutuyorlar"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Diyorlar ki; 31 Mart beka seçimidir. Yani varlık yokluk seçimidir. Yani 'bizi seçmezseniz mahvoldunuz' diye korkutuyorlar." dedi.

Özel, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, bütün CHP'li belediye başkan adaylarının Türkiye'ye umut ve güzel bir gelecek vadettiğini söyledi.

Ama karşılarında bir başka dil kullanıldığını belirten Özel, "Yürütme yetkisinin tamamı onlarda. Mecliste kendi gruplarına ve kanlı bıçaklı oldukları, büyük tartışmalar yaşadıkları bir başka grubun da desteğiyle Meclis'e hakimler. Yargı bağımsızlığı söz konusu değil." diye konuştu.

Hükümetin yargıya egemen olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:

"Belediyelerin pek çoğu ellerinde. Devletin TÜİK'inden TÜBİTAK'ına kadar, ölçmesi, değerlendirmesi, projelendirmesi, her şeyi ellerinde. Ama bizim adaylarımızın kıt kaynaklarıyla söylediklerini söylemek yerine, onun yanından bile geçmek yerine, umut siyaseti yerine korku siyaseti yapıyorlar. Diyorlar ki; 31 Mart beka seçimidir. Yani varlık yokluk seçimidir. Yani 'bizi seçmezseniz mahvoldunuz' diye korkutuyorlar."

Özel, daha sonra Çay ve Sultandağı ilçelerinde seçim bürolarının açılışını gerçekleştirdi.

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açılış CHP seçim bürosu

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