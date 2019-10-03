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CHP Grup Başkanvekili Özel: “Biz milletin taleplerinin bu Mecliste karşılık bulacağı, halkın refaha kavuşacağı iyi bir Anayasa’nın peşindeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz milletin taleplerinin bu Mecliste karşılık bulacağı, halkın refaha kavuşacağı iyi bir Anayasa’nın peşindeyiz” dedi.CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz milletin taleplerinin bu Mecliste karşılık bulacağı, halkın refaha kavuşacağı iyi bir Anayasa’nın peşindeyiz” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Bolu Abant’ta kamp yapacaklarını belirten Özel, Cumartesi günü saat 10.00’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun basına açık olarak konuşacağını, basına kapalı bölümde Meclisin değerlendirmesini yapacağını ve grup başkanvekillerinin sunum yapacaklarını ifade etti. Özel, Pazar günü ise Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün sunum yapacağı ve Sözcü Faik Öztrak’ın moderatör olacağı bir panel düzenleyeceklerini belirtti.
Yüzde 50+1 konusunda ise Özel, “Biz öyle çıtanın yeri ile ilgili değiliz. Kuvvetler ayrılığının tam olarak tesis edildiği, yasama, yürütme, yargı. Hakim teminatının, yargı bağımsızlığının tam olarak sağlandığı, 16 Nisan’dan kurtulan, 12 Eylül ile hesaplaşan, darbe Anayasası’nın tortularından kurtulmuş gerçek bir parlamenter sistem için varız. Biz bir metni elbette yazabiliriz. Önümüzdeki hafta 191 maddelik yargı reformu önerimiz, bunun 12 maddesi de Anayasa değişikliğini içeriyor. Meclise sunacağız. Topyekün yeni bir Anayasa yapılacaksa milletle konuşulacak. Biz milletin taleplerinin bu Mecliste karşılık bulacağı, halkın refaha kavuşacağı iyi bir Anayasa’nın peşindeyiz” dedi.

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