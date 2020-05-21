CHP Grup Başkanvekili Özel'den camide çalan Çav Bella açıklaması

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde, insanların adalete güvenmediği bir toplumda, huzur ve emniyet ikliminin korunamayacağını, devlet düzeninin de sağlanamayacağını söylediğini dile getirdi.

Bu sözlere, kimin söylediğinden bağımsız olarak ele alındığında katılmamanın mümkün olmadığını belirten Özel, "18 yıl boyunca herhalde iktidarlarının en başarısız olduğu iki alandan bir tanesinde, yani milli eğitim ve adalette, bugün gelinen noktanın baş mimarı olan kişinin bu sözleri söylemesi şaşırtıcı. Bu adalet düzenini 18 yılda yaptığınız bir dizi yanlışla kasıtla bu noktaya getiren kim?" diye sordu.

Özel, Erdoğan'ın tarafsız bir yargı talebi olmadığını, kendinden taraf bir yargı için elinden geleni yaptığını iddia ederek yargı yılı açılışının da tarafsız olmayan, partili bir cumhurbaşkanının huzurunda yapıldığını öne sürdü.

Özel, Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmalarının engellenmek istenmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, Vefa Destek Grubu için çalıştığını ifade etti. Özel, Yıldırım'ın, belediyelerin birçok faaliyeti yasaklanırken Yüreğir Belediyesi kamyonuna Kaymakamlık önünde aktarım yapanlara, "Ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu, tepki gördüğünü ve Yıldırım ile beraberindekilere silah çekildiğini iddia etti.