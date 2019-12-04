CHP Grup Başkanvekili Özel: "Erdoğan yeri geldiğinde çevreciymiş gibi yapıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallerin bacalarına filtre takma zorunluluğunu erteleyen yasayı iade etmesine ilişkin, "Erdoğan, kararını toplumsal muhalefet, kendi tabanlarından gelen tepki ve birtakım nedenlerden dolayı halktan yana kullanmış gibi yapmaktadır. Erdoğan'ın çevreyle ilgisi yoktur, yeri geldiğinde çevreciymiş gibi yapmaktadır." dedi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun'un, bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri göndermesini değerlendirdi.

Erdoğan'ın, anayasal olarak kendisine tanınan veto hakkını 5,5 yıl sonra ilk kez kullanmasının yankılarının Türkiye ve Mecliste sürdüğünü ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Termik santral bacalarına filtre takma zorunluluğunu 6 yıldır devamlı erteleyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri, buna son ve ilk rızayı gösteren Erdoğan değilmiş gibi vatandaşı kandırmaya yönelik algı operasyonu yönetiyorlar. CHP olmasaydı, iki kez Anayasa Mahkemesinde bozdurmasaydık, Erdoğan'ın başında olduğu parti zaten bunu 2021'e kadar ertelemişti. Mahkemede kararı bozdurmasaydık sen 2021'e kadar bu firmalara havayı kirletme imtiyazı tanımıştın. Senin partin uzattı, tepki gelince geri vites yapıyorsun, 'kararı halktan yana kullandım' diyorsun. Demek ki bundan önce halktan yana olmayan bütün kararları itiraf ediyorsun."