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CHP Grup Başkanvekili Özel'den Bakan Akar'a eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 18:30 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de Milli Savunma Bakanından Atatürk konusunda duyacağı bir söz, alacağı bir akıl vardır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de Milli Savunma Bakanından Atatürk konusunda duyacağı bir söz, alacağı bir akıl vardır." dedi.

Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir ülkede demokrasi varsa genelkurmay başkanlarının ve yaptıklarının da eleştirilebileceğini belirtti.

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın partili bir Milli Savunma Bakanı olduğunu söyleyen Özel, Akar'ın genelkurmay başkanıyken üzerindeki üniformayla aktif siyasete müdahil olarak ziyaretler yaptığını ileri sürdü.

TBMM'de dün gösterdikleri tepkinin arkasında olduklarının altını çizen Özel, "Geçmişte 'askeri vesayetle mücadele ediyoruz, askeri siyasetten uzaklaştıracağız' diyen Adalet ve Kalkınma Partisinin bugün 'geçmiş bir genelkurmay başkanını nasıl eleştirirsiniz, Milli Savunma Bakanına böyle bir süreçte nasıl eleştiri getirirsiniz' hezeyanlarıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Özel, Akar'ın, TBMM'de yaptıkları eleştirilerin hiçbirine sağlıklı cevap vermediğini savunarak şöyle devam etti:

"Balyoz davasındaki tutumuna yapılan eleştirilere hiçbir cevap vermemiş, sadece bir askeri cezaevine yaptığı ziyareti, sanki Balyoz davası sanıklarıyla dayanışmış gibi göstermiştir. Oysa ki 3. Kolordu Komutanıyken, yapması zorunlu olduğu, kendisine bağlı olan bir askeri cezaevini ziyaret etmiştir. Bugün temas ettiğimiz, bize teşekkürlerini ileten çok sayıda silah arkadaşı çok net olarak şunu söylemiştir, 'Askeri cezaevi dışında hiçbir yere gitmemiş ne Silivri'ye ne diğer sivil cezaevlerine ne de başka yerlerdeki askeri cezaevlerine ziyaretlerde bulunmamış, kendilerini sahipsiz bırakmıştır.' Şimdi Hulusi Akar'a açıkça söylüyoruz, eğer bir şahitliğe başvurulacaksa kendisine kamuoyunun önünde Balyoz sanıkları ve hayatını kaybetmiş Balyoz-Ergenekon sanıklarının yakınlarının tanıklığında kameralar önünde başvurmayı teklif edebiliriz.

CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de Milli Savunma Bakanından Atatürk konusunda duyacağı bir söz, alacağı bir akıl vardır. Herkes bu Genelkurmay Başkanının, bu Milli Savunma Bakanının, Atatürk'e mesafe koyan, Atatürk'e düşmanlık yapan, Atatürk'e nefret kusanlara gösterdiği tahammülü, Atatürk'ün partisi CHP'ye gösteremediğini görmüştür. Dün dedi ki 'Keşke Atatürk'ün partisinde senin gibi bir Grup Başkanvekili olmasaydı.' Biz de aynı tonda cevap verdik, keşke böyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapılmasaydı, böyle bir Milli Savunma Bakanı hiç olmasaydı."

Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Özel, "AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, '15 Temmuz'da kafasına silah dayandığında bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır.' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bülent Turan'ın yaklaşımı tamamen kendi içinde bulundukları ve cevaplayamadıkları durumu örtmeye yöneliktir. Bir FETÖ suçlaması vardır. O, FETÖ'nün yaptığı atamaların altındaki bütün imzalar kendi genel başkanlarına, dönemin başbakanına aittir. Hulusi Akar'ın buraya kadar önünü açan tüm sürecin kontrolü FETÖ'deyken, Akar'ın FETÖ'nün ön açması sonucunda geldiği gün gibi aşikardır." yanıtını verdi.

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