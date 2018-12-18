CHP Grup Başkanvekili Özel'den Bakan Akar'a eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de Milli Savunma Bakanından Atatürk konusunda duyacağı bir söz, alacağı bir akıl vardır." dedi.

Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir ülkede demokrasi varsa genelkurmay başkanlarının ve yaptıklarının da eleştirilebileceğini belirtti.

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın partili bir Milli Savunma Bakanı olduğunu söyleyen Özel, Akar'ın genelkurmay başkanıyken üzerindeki üniformayla aktif siyasete müdahil olarak ziyaretler yaptığını ileri sürdü.

TBMM'de dün gösterdikleri tepkinin arkasında olduklarının altını çizen Özel, "Geçmişte 'askeri vesayetle mücadele ediyoruz, askeri siyasetten uzaklaştıracağız' diyen Adalet ve Kalkınma Partisinin bugün 'geçmiş bir genelkurmay başkanını nasıl eleştirirsiniz, Milli Savunma Bakanına böyle bir süreçte nasıl eleştiri getirirsiniz' hezeyanlarıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Özel, Akar'ın, TBMM'de yaptıkları eleştirilerin hiçbirine sağlıklı cevap vermediğini savunarak şöyle devam etti: