CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kaldı. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İdlib mutabakatının içeriğinin dünden beri konuşulduğunu ancak Türkiye açısından ibretlik bir durumla karşı karşıya olduklarını savundu.

Bu mutabakat metninin Türkçesinin olmadığını, sadece İngilizce ve Rusça olarak iki nüsha hazırlandığını ifade eden Özel, "Yerli ve milli Cumhurbaşkanına duyurulur. Rusya ile imzaladığın metinde, Rusça Rusların diliyse Türkiye'nin dili hangisidir? O çok üstünde durduğunuz milli duruş, bir yabancı ülkeyle mutabakat metnini imzalarken nasıl gösterilmiyor? Türkçe bir örneği olmayan metni nasıl imzaladınız? Putin, Türkçe ve İngilizce bir metni imzalar mıydı?" diye sordu.

İçeride "milli, yerli ve aslan" olanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına geçtiğinde "bir kedi yavrusu"na dönüştüğünü öne süren Özel, dışarıdaki tavırlarıyla ilgili iç politika malzemesi üretenlerin Türkiye'yi düşürdüğü halin bu olduğunu öne sürdü.