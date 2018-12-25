CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hodri meydan, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz." dedi.

Özel, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Bunlar kalkıp da kabinemizin Milli Savunma Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza..." sözlerini eleştirdi.

Erdoğan ve bakanların bütçe görüşmelerinde parlamentoyu işlevsiz kılmaya çalışmasına rağmen parlamentonun ilgi odağı olduğunu savunan Özel, "CHP'nin yaptığı muhalefetten son derece rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Senden korkmuyoruz, senin tavrından dolayı bir adım da geride durmuyoruz." diye konuştu.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya değinen Özel, "Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından 1 saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı. Sanatçılar apar topar sorgulandı. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.