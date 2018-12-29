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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

"Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis Başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir"

MANİSA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Binali Yıldırım'ın adaylığına ilişkin partisinin Manisa İl Başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir." dedi.

Özel, önceki yıllarda CHP'de de benzer bir olay yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"CHP'li TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmadan günler önce anayasanın 94. maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca 2. defa yaşanmaktadır. Meclis'e biraz ilgisi olan herkes bilir ki Meclis başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis'teki grup toplantısına dahi giremez."

Binali Yıldırım'a Meclis başkanlığı görevinden istifa etmesi çağrısında bulunan Özel, Yıldırım'ın, İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından Meclis başkanlığı yapmasının doğru olmadığını ifade etti.

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