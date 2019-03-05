CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yabancı bir ülkeye yapılan yardım açıklamasına ilişkin, "Eğer Süleyman Soylu tarafından deşifre edilen operasyon Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamına girmiyorsa, İçişleri Bakanı gizli kalması gereken bir devlet sırrını ifşa etmiş ve açığa vurmuştur. Eğer durum buysa bir görev suçuyla karşı karşıya olduğumuz gibi Süleyman Soylu hakkında işlem yapılması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Özel, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, seçim çalışmaları dolayısıyla İstanbul Zeytinburnu'nda bir araya geldiği vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı bir diyaloğu aktardığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Soylu'nun, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısında ben de yanındaydım. Dedi ki; 'Zordayım, bir takım sıkıntılı olaylar başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara, şunlara ihtiyacım var.' Notlarını aldı. Kağıdı bana uzattı. 'Bunları verebilir miyiz?' dedi. 'Emredersiniz, bir bakayım.' dedim. Sonra 'En yakın zamanda gönderelim.' diye talimat verdi. Günlerden çarşamba saat 17.00'ydi. Dünyada böyle bir şey yok. Perşembe günü saat 18.00'de hem pahada ağır hem yükte ağır iki büyük kargo uçağıyla beraber bildiğiniz ülkelerden birinin başkentine yirmi beşinci saatte bizim evlatlarımızla beraber indi. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi." dediğini öne sürdü.