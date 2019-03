CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddiaların tamamının siyaset ve karalama amaçlı olduğunu öne sürerek, "Yavaş ile ilgili Ömer Çelik'in iddia ettiği her şey yıllardır varsa, Çelik, AK Parti yıllardır susuyorsa bugün konuşma günü değildir." dedi.

Soylu'nun, "provokasyon yaratmak, seçimlere şaibe düşürmek, seçimlerde zehirli dil kullanmak, seçimlerin güvenliğinden endişe edilmesini sağlamak" için her şeyi yaptığını öne süren Özel, Soylu'nun felaketin, provokasyonun, güvensizliğin ta kendisi olduğunu iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin içinde bulunduğu durumun, ibretle takip edilecek, acınası bir durum olduğunu öne süren Özel, Bahçeli'nin seçime 20 gün kala nihayet çalışmalara başladığını söyledi.

Özel, ülkenin beka sorunu değil, vatandaşın cebindeki yetersiz bakiye sorunu olduğunu ifade etti.

-"Ahali bunları bu vakitten sonra yemez gari"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in bugünkü basın toplantısından, "Ankara'nın gittiğinin" anlaşıldığını ileri süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara elden gitmiş, Ömer Çelik Mansur Yavaş'ı konuşuyor. Geçmiş olsun Ömer Bey. O anketleri, sahayı biz de görüyoruz. 2016'da bir şey olmuş, bununla ilgili kanunen suç yokmuş, yıl olmuş 2019, Yavaş anketlerde farkı atmış, senin gazete manşet atmış. CHP, senin gazetenin, senin siyasetine hizmet eden, yarı provokatif, yarı şişirme, tamamı kandırma, seçime endeksli işine inanmaz. Bizim orada şöyle derler; ahali bunları bu vakitten sonra yemez gari. Bu işler olmadan 1 yıl önce bunları konuşursan ahali seni dinler, adaylığı konuşulmuş, aday olmuş, anketlerde adam fırlamış; 'Biz Mansur Yavaş ile ilgili bir şey biliyoruz...' Marko Paşa'ya anlatacaksın Ömerciğim. Bu vakitten sonra ahali bunu yemez. Yavaş ile ilgili bugün seçim sathı mahalline gelindiğinde, ortaya atılan iddiaların tamamının siyaset maksatlı, karalama amaçlı, yerel seçim sürecini etkilemeye yönelik bir çaba olduğu ortalama zeka sahibi her birimizin ortak çıkarımıdır. Yavaş ile ilgili Çelik'in iddia ettiği her şey yıllardır varsa, Çelik, AK Parti yıllardır susuyorsa bugün konuşma günü değildir. Çelik istiyor diye, bir gazete haber yapıyor diye Türkiye'nin, Ankara'nın dönüp bunu konuşacak hali yok. Yavaş iktidara gelecek. Ondan sonra CHP olarak net yaklaşımımız var; bugüne kadar dile getirilmeyip, bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey adayımızın nezdinde teflon tavaya atılan bir şey gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür. Seçimden, adaylıktan, hatta adaylık konuşulurken yok, son 20 gün ankette fark çift rakamlı sayılara çıkmış, 'kırmızı alarm çamur atmam lazım.' Yemezler."