CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anadolu Ajansının özerkliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisi verildiğini anımsattı.

Özgür Özel, kararnameye göre, bu denetime ilişkin usul ve esaslar ile Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yollarının da İletişim Başkanlığınca belirleneceğini ifade etti.

Kurtuluş Savaşı sırasında 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansının, TBMM'nin faaliyetlerinin ve Milli Mücadele'nin her aşamasının dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Özel, ajansın, özerk yapısına 1925'te Anonim Şirket statüsüne kavuşmasıyla ulaştığını anımsattı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana zorlu süreçler yaşamış olsa da yayın ilkelerinden sapmayan ve asla sapmaması gereken Anadolu Ajansı, tarihte ilk kez bir siyasi partinin genel başkanına doğrudan bağlanmaktadır. Anadolu Ajansı, bu kararnameyle Erdoğan'ın vesayeti altına girmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansına adeta kayyum atanmıştır. Bu kararnameyle Anadolu Ajansının özerkliği tamamen yok edilmiş, faaliyetleri ve insan kaynakları yönetimi bir siyasi partinin genel başkanlığına bağlanmıştır. 31 Mart gecesi yaşananlar da dikkate alındığında, bu adımla ne yapıldığı ve ne yapılmak istendiği ortadadır.

Yapılması gereken; AA'yı saraya bağlamak değil, halkın gerçekleri öğrenebilmesi için özerkliğini daha da güçlendirmektir."

