CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019'a ilişkin, "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor. Bu Meclise ve millete hakaret. Bu yönetim anlayışının iflas ettiğini gösteriyor. Meşruiyet tartışmasının daniskası var artık Türkiye'de." dedi. Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu. Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek adaylara başarı dileyen Özel, sürekli sınav sistemleriyle oynanan Türkiye'de, adayların sınav stresinin yanı sıra bu belirsizliklerin üzücü olduğunu dile getirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin AK Parti'nin 4'üncü geniş çaplı yargı reformu olduğunu belirterek, "18 yıl önce 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Parti'sinin parti programında bunlar yazıyordu. Üzerine 18 yıl iktidar oldular, şimdi bir yargı reformuna daha ihtiyaç var. Ülkeyi her gün sataştıkları, yattığı yerde huzur vermedikleri İsmet Paşa mı yönetiyor, 18 yıldır? 18 yıldır CHP zihniyeti mi yönetiyor ülkeyi? AKP'nin acınacak haline gülemiyoruz. Çünkü bu acınacak hale Türkiye'yi sürüklediler, hem dünyaya rezil ettiler Türkiye'yi hem de çok kişiye çok acı çektirdiler." diye konuştu.

Bu belgenin hayata geçmesi için kanuni değişiklere ihtiyaç olduğunu, TBMM'nin çalışacağını anlatan Özel, şöyle devam etti: "Meclisin yapacağı işleri, yürütmenin başı, bakanının da varlığında, Meclise ödev olarak veriyor. Hani kuvvetler ayrılığı vardı, hani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz, rejime kast eden anayasa değişikliğinden sonra yasama ve yürütmenin birbiri üzerinde baskısı azalacaktı ve yasama ile yürütme birbirinden tam olarak ayrılıyordu? Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor. Bu Meclise ve millete hakaret. Bu yönetim anlayışının iflas ettiğini gösteriyor. Meşruiyet tartışmasının daniskası var artık Türkiye'de. Çünkü yüzde 50 artı 1 ile değiştirdiğiniz anayasada millete bunun sözünü vermemiştiniz." Yargı reformunun içerik yönünden güzel vaadlerde bulunduğunu vurgulayan Özel, "Reklam böyle de metin, gerçek senaryo ne? Milletvekilleri devletten maaş alıp altına 'benim teklifim' diye imza atacak kalem efendilerine söylüyoruz. Kalem efendisi Osmanlı'da oturduğu yerden para kazanan memura söylerler, o kalem efendileri neyi imzalayacak, görelim. Reforma ihtiyaç duyacak hale ülkenin yargısını AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan getirdi." ifadelerini kullandı.

- "Vikipedi'ye bir fakir kabileler bir de Türkiye erişemiyor" Özgür Özel, iktidarın, hukuku kendi çıkarlarına göre işlettiğini ileri sürerek, "Günde beş vakit ekran başında polemik yapan, 25 tane televizyondan siyasi rakiplerine hakaret yağdırana cevabını veriyorsun, 'cumhurbaşkanına hakaret.' Cumhurbaşkanına haraketi alıp da düzenlemeden, o maddeden vazgeçmedikten sonra külahıma anlatsın reformu." dedi. CHP'li Özel, söz konusu reform paketi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gözden geçirileceğini de belirterek, şunları söyledi: "Zihinsel engellinin listesini bir parti olarak aldın. Seçim iptali için verdin, İstanbul'daki Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan tanı almış 47 bin kişinin kişisel verisine haksız eriştin. Başvuruda bulunduk, kurul toplanıp da gündemine almıyor. 3 valiz dolusu suçu sürüklediniz YSK'ye. Bir de Kişisel Veri Kanununu düzeltecekmiş, mevcudunu uygula. O verilerin imha edilmesi lazım, imha edildiğinin alenen bildirilmesi lazım, elde edilenlerin hakkında soruşturma açılması lazım. O konuşuyor, millet alkışlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu reform paketinin Avrupa Birliği'ne yönelik bir çalışma olduğunu belirttiğini aktaran Özel, vatandaşların AB hedefi söylemiyle yine kandırılacağını iddia etti. İktidarın "vikipedi"ye erişimi yasakladığını anlatan Özel, "Vikipedi'ye bir bilgisayarı olmayan fakir kabileler bir de Türkiye erişemiyor. Sonra Vikipedi'nin açılmasını müjde diye sunuyor." dedi. Özel, reform paketinin içerisindeki hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılması, istinaf sonrası Yargıtay yolunun da olması, tutuksuz yargılamanın temel olmasına yönelik düzenlemenin de aralarında bulunduğu bazı maddeleri desteklediklerini, Türkiye'nin hak ettiği ileri taleplerini de kanun görüşmeleri sırasında önergelerle oylatacaklarını anlattı. Yargı mensuplarının haklı taleplerini ilettiklerini, yeşil pasaportun da bunlar arasında olduğunu dile getiren Özel, avukatlara yeşil pasaport imkanı sunulmasına ilişkin müjdenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değil Meclisten verilmesi gerektiğini savundu. Özgür Özel, CHP'nin yeşil pasaport konusunda birçok kanun teklifi verdiğini belirterek, "Onlarca kez komisyonda reddettiler. Gündeme alınmasını reddettiler. Şimdi saraydan söz veriyorlar, aşağıdan da çılgınca alkışlanıyor." ifadelerini kullandı.

Avukatlara yeşil pasaport verilmesinin gecikmiş bir hakkın alınması anlamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Özel, şöyle devam etti: "Ulufe almıyorsun. Ulufe dağıtanlar dakikalarca durmadan ve abartılı şekilde alkışlanır. 'Padişahım çok yaşa.' Sen yeşil pasaport gibi bir hakkı 'Padişahım çok yaşa'ya çevirirsen, onu ulufe, vereni padişah yaparsın ve onun hukuksuzluklarına da yeniden katlanırsın. Hele hele '15 yıllığına değil 20 yıllığına vereyim, Ağanın eli tutulmaz.' Ne ağası? Demokrasilerde ağalık olmaz. Ağanın elinden pasaport alanların iki gün sonra tek adam rejiminin getirdiği yeni haksızlıkları eleştirme hakkı olmaz. Herkes aklını başına alsın." - "Trump bizimle dalga geçiyor" Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tutuklu ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması nedeniyle teşekkür ettiğini anımsatarak, "Perişan, rezil durumdayız. Trump bizimle dalga geçiyor, makara yapıyor. Trump'a bu neşeli tweetleri attırmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Söz konusu kişinin serbest bırakılmasına yönelik mahkeme kararının çok kısa sürede alındığını belirten Özel, şunları kaydetti: "Ya Trump'a haddini bildirin ya da haddinizi bilin. Saldın da ne aldın? F35'te mi yumuşayacaklar, S400'de mi sertleşmeyecekler? Trump'ın o telefonu ile nasıl serbest kalıyor? O telefondan sonra Erdoğan'ın bakana, bakanın nereye telefon açtığını, o mesaisi bitmiş ya da nöbetçi hakimin nasıl bir aydınlanmayla Serkan Gölge'yi serbest bıraktığını merak ediyoruz. Anayasaya sadakat, hukuka bağlılık yeminleri, o hakimin mesleğe başlarken ettiği yemin... Yazıklar olsun. Bir de Allah bilir iftar yemeğinde de dün akşam buluşmuşlardır. Kabul edilebilir değil." Gazeteci Kadri Gürsel'e kelepçe takılmasını da eleştiren CHP'li Özel, Gürsel'e yönelik işlemlerin, kelepçe takılmadan ve hapishaneye konulmadan, sadece evrak üzerinde tamamlanabilecekken, iktidarın kelepçeli fotoğrafla bazı kesimlere gözdağı verdiğini savundu. Özel, "O uygun fotoğrafı vereceksin, ondan sonra da timsah gözyaşı. O fotoğrafı çektiren saray rejimidir, kelepçeyi takan sarayın askeri Süleyman Soylu'dur, yalandan ağlayan da Adalet Bakanının kendisidir. Bunları hiç mazeretlendirmeye çalışmasınlar." eleştirilerinde bulundu.