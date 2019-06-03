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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

"İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri bizler için artık demokrasi ve gelecek mücadelesinin mihenk taşlarından bir tanesi olmuştur"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri bizler için artık demokrasi ve gelecek mücadelesinin mihenk taşlarından bir tanesi olmuştur." dedi.

Partisinin Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe teşkilatlarının düzenlediği bayramlaşma programına katılan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manisa'da binin üzerinde büyükşehir belediyesi çalışanın bayram öncesi işten çıkarıldığını ileri süren Özel, "Biz her vatandaşımıza sahip çıkacağız. Bu işten çıkarmalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gerçek yüzünü göstermiştir. Manisa'yı hem AK Parti'den, hem de ittifak ortağı Cengiz Ergün'den kurtarmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Özel, İstanbul'daki yoğun seçim gündeminden aileleriyle bayramlaşmak için Manisa'ya geldiğini anımsattı.

İstanbul'da yaşayan yaklaşık 82 bin Manisalı seçmen bulunduğuna dikkati çeken Özel, şimdi hep birlikte büyük bir mücadele vermek durumunda olduklarını dile getirdi.

CHP'nin ülke genelinde büyük bir başarı kazandığını belirten Özel, "23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıp bu büyük mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 23 Haziran'da hak, hukuk ve adalet yerini bulursa, demokrasi yeniden kazanırsa bu Türkiye'de demokrasiye inananların kazanabileceği öz güvenini yükseltir ve gelecek süreçleri hepimiz açısından daha kolay kılar. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri bizler için artık demokrasi ve gelecek mücadelesinin mihenk taşlarından bir tanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

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23 haziran CHP İBB Başkanlık seçimi Özgür Özel

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