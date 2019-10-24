CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geldiği günden bugüne kadar, başta dış politika, terör ve ekonomi olmak üzere eline attığı her alanda bir yıkım yaşatmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi, sabotaj partisinin ta kendisidir." dedi.

Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sözlerine, yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Türkiye’nin kurucu partisine, çökmüş bir imparatorluktan bir cumhuriyet kurmuş partisine, "sabotaj partisi" demenin hadsizlik olduğunu savunan Özel, "Bir sabotaj partisi varsa, geldiği günden bugüne kadar, başta dış politika, terör ve ekonomi olmak üzere eline attığı her alanda bir yıkım yaşatmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi, sabotaj partisinin ta kendisidir." dedi.

Özel, AK Parti'nin, dış politikada, Atatürk’ten bu yana gelen geleneksel dış politikayı, bölgede bütün komşularıyla ilişkiyi bozarak, tek bir dost bırakmayan bir parti olarak, Türkiye’nin itibarını sabote ettiğini ileri sürdü.

Sabotaj lafını en son ağzına alacakların, AK Parti'liler olduğunu iddia eden Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi komşuluk ilişkilerini sabote edenlerin, sabotaj diye yakınmaya hakkının bulunmadığını belirtti.