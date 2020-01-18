CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı: İBB'ye bin kişi alınacak (İBB iş ilanları)

Manisa'da, partisinin Sarıgöl İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılacak genel seçimlere 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazırlandıkları gibi çalışacaklarını belirtti.

Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlerde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında iktidar olacaklarını savunarak, iktidar olmaları halinde ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni değil, Çankaya Köşkü'nü kullanacaklarını anlattı.

CHP'nin yükselen bir grafiği olduğunu ifade eden Özel, "Bizim hedefimiz iktidar olmaktır. Ayağımızın paçasından asılmadan, gücenmeden, el ele vererek başarılı olacağız." dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BİN KİŞİ ARIYORUZ"

Özgür Özel, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde büyük başarı sağlayıp, Ankara, İstanbul ve İzmir'in Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazandıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan 1 yıl önce İstanbul'u yönetecek 1 kişi arıyorduk. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bin kişi arıyoruz. Belediyenin üst kademelerinde görev alacak bin kişi arıyoruz. Söz verdiğimiz gibi liyakatı esas alıp, en iyilerini alıyoruz. Bir daha CHP'nin yüzü eğilmesin diye işi bilen, kaliteli kişileri inceleyerek alıyoruz."