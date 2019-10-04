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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 21:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan ve tüm anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek, birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

Özel, partisinin kampa girdiği Abant'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmaların olduğunu belirterek, durumunu yakından takip ettiklerini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hiçbir CHP'linin, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemeyeceğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"MHP içinde Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceğine yönelik birtakım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin, belki Türkiye görünümü altında parti içine 'Sayın Bahçeli, görevinin başındadır, sağlığı yerindedir, gündeme hakimdir hatta gündem değiştirmeye haizdir, mahirdir.' mesajını verip, parti içine etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir.

Elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir parti içi rekabetin, hesaplaşmanın, çekişmenin durdurulmasına yönelik böyle bir metnin tarafı edilmekten, alet edilmekten üzüntü duyduğumuzu, bunu da siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz."

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"DEMOKRASİ TOKADINI BU MİLLETTEN YİYECEKLERİNE HİÇ ŞÜPHE YOKTUR"

Özel, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sadece anayasal dokunulmazlıktan ibaret olmadığını söyledi.

Özel, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisine, gösterdiği adaylara, ortaya koyduğu siyaset anlayışına karşı milletin gösterdiği teveccüh ve İstanbul’u da aşan Türkiye ittifakına dönüşmüş olan kendisine bir sahip çıkmadır ki 31 Mart’ta seçimleri küçük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu’na dokunmaya kalkanlar, 23 Haziran’da nasıl bir demokrasi tokadı yedilerse emin olsunlar ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunmaya kalktıklarında, o tokadın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyeceklerine hiç şüphe yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, 1950’lerde kalmış ve ardından etkisi olanların bugün utandıran, kimsenin savunmadığı tahkikat komisyonlarını, 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız hakkında birtakım çirkin iddialarla bir komisyon oluşturmak, hem de o komisyonda yer alan üç zatı, methiyelerle kendi kendilerine övdükleri bir metni Sayın Genel Başkanlarına imzalatmış olmaları da bambaşka bir konudur.

Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan ve tüm anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek, birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz." (AA)

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