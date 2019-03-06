CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanlarına ilişkin, "Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, 'günü gelince yeniden takacağım' diyenler, bugün nasıl bir süreçte, nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar onu Kırklareli görüyor mu?" dedi.

Özel, CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nın seçim bürosu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir seçim döneminin içerisinde olduğunu ifade etti.

Herkesin oyuna talip olduklarını kaydeden Özel, "Biz geçmişte Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, Doğru Yol, MHP, ve AKP'de siyaset yapmış ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri baş köşedir başımızın üzeridir. 31 Mart yerel seçimlerinde herkesin oyuna talibiz. Bütün belediye başkanlarımız çiftçimiz, esnafımız için projeler üretiyor." ifadelerine yer verdi.

CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanlarını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, 'günü gelince yeniden takacağım' diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar onu Kırklareli görüyor mu? Bütün belediye başkanlarımız çiftçimiz, esnafımız için projeler üretiyor."

Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden hiçbir zaman terörist çıkmayacağını ifade eden Özel, CHP'lileri bir arada tutan en büyük bağın vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Özel, CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan ile meclis üyelerini tanıttı.

