HABER

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırklareli'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: - "(CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanları) Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, 'günü gelince yeniden takacağım' diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar onu Kırklareli görüyor mu?"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanlarına ilişkin, "Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, 'günü gelince yeniden takacağım' diyenler, bugün nasıl bir süreçte, nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar onu Kırklareli görüyor mu?" dedi.

Özel, CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nın seçim bürosu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir seçim döneminin içerisinde olduğunu ifade etti.

Herkesin oyuna talip olduklarını kaydeden Özel, "Biz geçmişte Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, Doğru Yol, MHP, ve AKP'de siyaset yapmış ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri baş köşedir başımızın üzeridir. 31 Mart yerel seçimlerinde herkesin oyuna talibiz. Bütün belediye başkanlarımız çiftçimiz, esnafımız için projeler üretiyor." ifadelerine yer verdi.

CHP'de aday gösterilmeyen belediye başkanlarını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, 'günü gelince yeniden takacağım' diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar onu Kırklareli görüyor mu? Bütün belediye başkanlarımız çiftçimiz, esnafımız için projeler üretiyor."

Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden hiçbir zaman terörist çıkmayacağını ifade eden Özel, CHP'lileri bir arada tutan en büyük bağın vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Özel, CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan ile meclis üyelerini tanıttı.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacakŞehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Özel ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.