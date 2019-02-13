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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre: - "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Özel'in, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını, 80'in üzerinde not alan 200'den fazla adayın, mülakatta, ortalaması atama için yeterli olanın altında kalacak şekilde puan verilerek elendiği iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

Töre, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan bir öğrencinin, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip, neden haksızlığa uğradığını sorduğunu anlatan Özel, müdürün, 'atama listelerinin bakanlıktan geldiğini, bu listede bulunmayan kişilere mülakatta düşük not verildiğini' söylediği şeklinde yapmış olduğu açıklamalar tamamıyla gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir."

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