CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 31 Mart yerel seçimlerinde kazananın sadece CHP değil, millet, devlet, bayrak ve gelecekleri olacağını savundu.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli'de viyadük çalışması sırasında beton blokun çöktüğünü, 4 işçinin enkaz altında kaldığını, askerlerin, işçilerin nedensiz yere öldüğünü, Türkiye'de her gün buna benzer haberlerle karşılaşıldığını öne sürdü.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığını ifade eden Özkoç, bunun çok sıkıntı verici, üzerinde düşünülmesi, devlet olarak önlem alınması gereken bir durum olduğunu söyledi. Özkoç, ancak iktidarın böyle bir kaygısının bulunmadığını savundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Türkiye'nin üzerine sürülmüş kara bir leke olduğunu belirten Özkoç, Türkiye'de diğer ülkelerin kirli hesaplarının kapatıldığını söyledi.

Kaşıkçı'nın cesedinin bulunamadığını, çok vahim ses kayıtlarının ortaya çıktığını, kimsenin kılının kıpırdamadığını, Türkiye'nin itibarının sıfırlandığını ileri süren Özkoç, "Haklı olan katiller, haksız olan Türkiye. Neden? Çünkü Türkiye yasalarla yönetilmiyor, Türkiye'de suçlular elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bu nedenden dolayı 8 Kasım 2018'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Elini kolunu sallayan zanlıların gitmesine, başkonsolosun Türkiye'yi terk etmesine izin veren, cinayetten haberi olduğu halde kılı kıpırdamadan, Türkiye ile ilgili Suudi Arabistan ile ilgili konuları pazarlık konusu haline getiren, iktidarda kime dokunacaksa o noktaya kadar gitsin diye suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.