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CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

"31 Mart'ta kazananın sadece CHP değil milletimiz, devletimiz, bayrağımız, geleceğimiz olacağına inanıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 31 Mart yerel seçimlerinde kazananın sadece CHP değil, millet, devlet, bayrak ve gelecekleri olacağını savundu.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli'de viyadük çalışması sırasında beton blokun çöktüğünü, 4 işçinin enkaz altında kaldığını, askerlerin, işçilerin nedensiz yere öldüğünü, Türkiye'de her gün buna benzer haberlerle karşılaşıldığını öne sürdü.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığını ifade eden Özkoç, bunun çok sıkıntı verici, üzerinde düşünülmesi, devlet olarak önlem alınması gereken bir durum olduğunu söyledi. Özkoç, ancak iktidarın böyle bir kaygısının bulunmadığını savundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Türkiye'nin üzerine sürülmüş kara bir leke olduğunu belirten Özkoç, Türkiye'de diğer ülkelerin kirli hesaplarının kapatıldığını söyledi.

Kaşıkçı'nın cesedinin bulunamadığını, çok vahim ses kayıtlarının ortaya çıktığını, kimsenin kılının kıpırdamadığını, Türkiye'nin itibarının sıfırlandığını ileri süren Özkoç, "Haklı olan katiller, haksız olan Türkiye. Neden? Çünkü Türkiye yasalarla yönetilmiyor, Türkiye'de suçlular elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bu nedenden dolayı 8 Kasım 2018'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Elini kolunu sallayan zanlıların gitmesine, başkonsolosun Türkiye'yi terk etmesine izin veren, cinayetten haberi olduğu halde kılı kıpırdamadan, Türkiye ile ilgili Suudi Arabistan ile ilgili konuları pazarlık konusu haline getiren, iktidarda kime dokunacaksa o noktaya kadar gitsin diye suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Özkoç, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak katillerinin halen belli olmadığını söyledi.

ABD'nin NASA aracılığıyla Mars'a keşif aracı gönderdiğini, ABD'nin gündeminin bu olduğunu belirten Özkoç, Türkiye'nin ise viyadük çökmesinden, iflaslardan, işsizlikten, emeklilerden, asgari ücretliden bahsettiğini kaydetti.

-"Kazanan sadece CHP değil, millet olacak"

Bir soru üzerine Özkoç, CHP'nin yerel seçimlerde tüm illeri alabilmek için adaylarını millete sorduğunu, anket yaptırdığını, anketlerinde AK Parti'nin hızla oy kaybettiği, başta CHP olmak üzere muhalefetin oyunu artırdığının görüldüğünü ileri sürdü. Özkoç, "Ellerinde aksi bir şey varsa göstersinler. 31 Mart'ta kazananın sadece CHP değil, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, geleceğimiz olacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adaylarına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine Özkoç, şunları söyledi:

"Daha önceden nasıl gözleri kapalı şekilde FETÖ'ye hizmet ettilerse, aynı gözleri kapalı, duyarsız şekilde FETÖ'ye hizmet ediyorlar. Uşak'tan aday gösterdikleri Mehmet Çakın'ı araştırdılar mı? Verdiği desteklere, attığı tweetlere baktılar mı? FETÖ ile olan yakınlığını dile getirdiler mi? Balıkesir'de Yücel Yılmaz, Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekci ile ilgili bir araştırma yaptılar mı? Bunların hepsini, Türkiye'nin saygın şehirlerinin başına getirmeye çalışıyorlar? FETÖ'yü besleyen, kendileriyle aracılık yapan kişileri belediye başkanları olarak atamaktan gözlerini dahil kırpmıyorlar. "

Bir soruya karşılık Özkoç, seçmeni tamamen devre dışı bırakarak yapılan her anlaşmanın, milleti ciddiye almamak anlamına geldiğini, CHP'nin böyle bir hataya düşmeyeceğini vurguladı.

Özkoç, CHP'nin, AK Parti açıklamadan önce yerel seçimlerde yarışacak 250 adayını açıkladığını ifade etti.

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