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CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyoruz, birlik beraberlik içinde öncelikli hedefimiz olarak koyuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyoruz, birlik beraberlik içinde öncelikli hedefimiz olarak koyuyoruz. Dün yaptığımız da budur. Ermeni Soykırımı ile ilgili sözleri Atatürk Kars anlaşmasında söylemiştir” dedi.
Özkoç, Bülent Arınç ile ilgili soruya, “ ’Bülent Arınç iyi polis kötü polisi rolü oynuyor’ dahi Arınç’a uymuyor, kopya yaptığı eleştirilerden sonra AK Parti’li belediyelerin FETÖ ile ilgili bağlantılarıyla ilgili açıklamalardan sonra ve bu söylediği sözlerden aslında onlara hizmet ettiğini gizlemeye çalışıyor. Şu kadar vicdan sahibi ise samimiyeti varsa istişare kurulundan derhal istifa eder timsah gözyaşları ile milletimizi kandırmaktan vazgeçer” diye cevap verdi.
Ermeni soykırımına ilişkin TBMM’den çıkan karara ilişkin Özkoç, “Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyoruz birlik beraberlik içinde öncelikli hedefimiz olarak koyuyoruz. Dün yaptığımız da budur. Ermeni Soykırımı ile ilgili sözleri Atatürk Kars anlaşmasında söylemiştir. Her iki halkta da bu süreci aşacak güç, müddet vardır. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya ilgilidir bu. Bizi yaptırımlarla oluşturdukları terör örgütleriyle Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı CHP olarak Meclis’ten seslendik, dedik ki Ecevit’in sözüyle gölge etmesinler başka bir şey istemez” değerlendirmesini yaptı.

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