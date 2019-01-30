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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "CHP’nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:01 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’nin HDP ile ittifak yaptığı iddialarına ilişkin, "CHP’nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’nin HDP ile ittifak yaptığı iddialarına ilişkin, "CHP’nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz" dedi.
TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplandıran CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifasına ilişkin soruya, "İstifasını daha sonra geriye çekti. Duygusal bir tepkinin sonucunda olduğu düşünülüyor. Memnuniyet duyanlar olacak, olmayanlar olacak. Yüzde yüz memnuniyet mümkün değil. Bazen duygusal tepkiler olacak, yerini mantıklı tepkiler alacak. Çünkü kimseye baskı yapmıyoruz, emretmiyoruz, ’bu olacak’ demiyoruz. MYK’da, PM’de, örgütlerimizde tartışıyoruz. Bu diğer partilerde olmayan ama CHP’nin tarihinden beri var olan işlem şeklidir" cevabını verdi.
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasına yönelik soru üzerine Özkoç, "Millet kendisine doğru anlatıldığında doğru tepkiler verdi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğruları söylediğinin kanıtıdır. Artık korktu milletin tepkisinden, kazanamayacağından korktu. Kazanamayacağı zaten İstanbul’da dalga dalga yayılıyor, adayımız müthiş çalışmayla bütün insanlarımızı kucaklıyor" ifadelerini kullandı.
CHP’nin HDP ile ittifak yapıp yapmadığına ilişkin soruya ise Özkoç, "CHP’nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz. Şer ittifakından bahsetmek mümkün; Cumhur İttifakı. Kendi kirli geçmişlerine, birbirleriyle ilgili söylediklerine baksınlar. Biz dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. CHP, bütün partilerin oyuna talip" yanıtını verdi.

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