Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askere Alma Kanun Teklifi görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanına askerliği 3 aya düşürme yetkisi verilmesi, bu kabul edilemez dedik, en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Askere Alma Kanun Teklifi’nin görüşüldüğünü belirterek, “Biz ordumuzun günün şartlarına uygun olarak tekrar yapılanmasının karşısında olmayız ancak yapılandırmanın zafiyet içermeden daha güçlü şekilde çıkabilmesi için her türlü katkıyı sunacağız, bir an önce yasalaşması için elimizden gelen hızlandırmayı gerçekleştireceğiz dedik, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.

Yükümlü oranının yüzde 70’ten yüzde 30’a düştüğüne dikkat çeken Özkoç, “Üç ya da bir uygulanan celp 12 aya çıkartıldı. Daha fazla asker alınacak ama henüz 200 bin açık var, gerekli uyarılarımızı yaptık, çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanına askerliği 3 aya düşürme yetkisi verilmesi, bu kabul edilemez dedik, en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi” şeklinde konuştu.

Bakaya kalanlara ilişkin ise Özkoç, “Bedelli askerlikte ‘afet ve acil durum eğitimi eklenmeli’ dedik. ‘AFAD bölgelerinde seferberlik emri çıksın’ dedik, çalışmaları yapıyorlar. 460 bin bakaya bedelliden yararlanmalı, uygulamada olacak dediler ama görüşmeler içinde 460 bin bakayanın bir kereye mahsus kurasız bedelli askerlikten yararlanma fırsatı verilmesi ve bu işin temizlenmesini istiyoruz. Görüşmelere başladık. Maddeler istediğimiz şekliyle değiştirildi, şehit ailelerine TOKİ’den hibe ev çalışması başlatıldı” dedi.

Özkoç, şöyle devam etti:

“45. madde Cumhurbaşkanının askerlikten muaf yetkisi, kendisinin uygun gördüğü kişilere muafiyet verilmesi, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve Milli Savunma Bakanı oluruyla. On maddede değişiklik yaptık, çıkıyorsa desteğimizi dün verdik, bugün vermeye devam edeceğiz. Yarın itibariyle hızla sonuçlanmasını istiyoruz. Yasalaşma sürecini bir an önce başlatsınlar. CHP olarak her konuda titizlikle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. “