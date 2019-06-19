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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Cumhurbaşkanına askerliği en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askere Alma Kanun Teklifi görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanına askerliği 3 aya düşürme yetkisi verilmesi, bu kabul edilemez dedik, en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi” dedi.CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askere Alma Kanun Teklifi görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanına askerliği 3 aya düşürme yetkisi verilmesi, bu kabul edilemez dedik, en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Askere Alma Kanun Teklifi’nin görüşüldüğünü belirterek, “Biz ordumuzun günün şartlarına uygun olarak tekrar yapılanmasının karşısında olmayız ancak yapılandırmanın zafiyet içermeden daha güçlü şekilde çıkabilmesi için her türlü katkıyı sunacağız, bir an önce yasalaşması için elimizden gelen hızlandırmayı gerçekleştireceğiz dedik, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.
Yükümlü oranının yüzde 70’ten yüzde 30’a düştüğüne dikkat çeken Özkoç, “Üç ya da bir uygulanan celp 12 aya çıkartıldı. Daha fazla asker alınacak ama henüz 200 bin açık var, gerekli uyarılarımızı yaptık, çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanına askerliği 3 aya düşürme yetkisi verilmesi, bu kabul edilemez dedik, en az 6 ay olmak koşuluyla artırabilme yetkisi verildi” şeklinde konuştu.
Bakaya kalanlara ilişkin ise Özkoç, “Bedelli askerlikte ‘afet ve acil durum eğitimi eklenmeli’ dedik. ‘AFAD bölgelerinde seferberlik emri çıksın’ dedik, çalışmaları yapıyorlar. 460 bin bakaya bedelliden yararlanmalı, uygulamada olacak dediler ama görüşmeler içinde 460 bin bakayanın bir kereye mahsus kurasız bedelli askerlikten yararlanma fırsatı verilmesi ve bu işin temizlenmesini istiyoruz. Görüşmelere başladık. Maddeler istediğimiz şekliyle değiştirildi, şehit ailelerine TOKİ’den hibe ev çalışması başlatıldı” dedi.
Özkoç, şöyle devam etti:
“45. madde Cumhurbaşkanının askerlikten muaf yetkisi, kendisinin uygun gördüğü kişilere muafiyet verilmesi, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve Milli Savunma Bakanı oluruyla. On maddede değişiklik yaptık, çıkıyorsa desteğimizi dün verdik, bugün vermeye devam edeceğiz. Yarın itibariyle hızla sonuçlanmasını istiyoruz. Yasalaşma sürecini bir an önce başlatsınlar. CHP olarak her konuda titizlikle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. “

"Komplo soru sorulduğuna dair herhangi bir nokta yok ve herkese aynı sorular soruldu"
Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail küçükkaya’nın bir otelde görüşmesine ilişkin soruya ise Özkoç, “İsmail Küçükkaya moderatör. Böyle bir demokratik ortam oluşmamıştı, herkes üstüne düşeni yaptı. Komplo soru sorulduğuna dair herhangi bir nokta yok ve herkese aynı sorular soruldu. Kafa bulandırmak, demokratik yapılandırmayı bunu küçültmek, yıpratmak kimseye fayda sağlamaz. Kazanan bellidir, Türkiye demokrasisi kazanmıştır. Adaylar kendi çalışma alanlarını, projelerini ifade ettiler” cevabını verdi.
ABD’den gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine Özkoç, “Akar ile yaptığımız görüşmede iki madde belirtmiştik, Genelkurmay Başkanıyla birlikte ordumuzun zafiyete uğramayacağı konusunda bilgilendirme yaparsanız isabetli olur demiştik, gerçekleşmedi. ABD’li bakanvekilinin yazdığı mektup gibi mektuba ülkeler derhal cevap verirler. Hiçbir devleti ile Türkiye’nin itibarını oynatmayız. İlgililerin derhal cevap vermesi gerekiyordu. Mektuba hak ettikleri cevabın verilmesi gerekirdi. İçimizi soğutacak Türkiye’nin itibarına uygun mektup yazılmış mıdır yazılmamış mıdır? Mektubun paylaşılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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